حماس: المفاوضات على اسماء الاسرى لا زالت متواصلة حتى الان

وكالات / سما/

قال مصدر قيادي في حماس ان المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن.

واضافت ان الوسطاء يواصلون جهودا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن قائمة الأسرى المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لا تتضمن اسم الأسير مروان البرغوثي.

والبرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن أبرز قادة الحركة الأسرى بالسجون الإسرائيلية، ومعتقل منذ أبريل/نيسان 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين.