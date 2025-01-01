  1. الرئيسية
إسرائيل ترفض تسليم جثمان الشهيدين"السنوار" ضمن الصفقة

الخميس 09 أكتوبر 2025 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفض تسليم جثمان الشهيدين"السنوار" ضمن الصفقة



القدس المحتلة / سما/

 نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن جثماني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وشقيقه القيادي بالحركة محمد السنوار، لن يسلما في إطار الصفقة

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم إن الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها، موضحا أن الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.

وقال متحدث حماس إن على الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه وندعو الوسطاء للضغط عليه.

وأضاف أن ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكد على أنه سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.

من جهتها نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي ان الجيش سيستكمل المرحلة الأولى من الانسحاب الجزئي خلال الـ24 ساعة الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وقالت ان الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي سيكون قبل تحرير المخطوفين الأحياء.

واضافت ان بعد الانسحاب الجزئي ستنشر الولايات المتحدة الأميركية بيانا تؤكد فيه استكمال الإجراءات.

واكدت ان الاسرى الأحياء سيعودون خلال 72 ساعة من استكمال المرحلة الأولى من الانسحاب.

