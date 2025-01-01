بنك فلسطين يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر "SIBOS 2025" في فرانكفورت – ألمانيا

رام الله / سما/

اختتم بنك فلسطين مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر سايبوس 2025 (SIBOS 2025)، الذي عُقد في مدينة فرانكفورت بألمانيا خلال الفترة ما بين 29 سيبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 12 ألف شخصية من كبار قادة المؤسسات المالية والمصرفية والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن أعمال جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT). ويُعدّ مؤتمر سايبوس أحد أبرز الأحداث السنوية على مستوى الصناعة المالية والمصرفية العالمية، والمنصة الأهم التي تجمع نخبة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية تحت سقف واحد.

وجاءت مشاركة بنك فلسطين في هذا الحدث العالمي انطلاقًا من حرصه على الاطلاع على أحدث التجارب الدولية في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز علاقاته مع البنوك المراسلة والشركاء الدوليين، إضافة إلى توسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي. كما سعى البنك من خلال مشاركته إلى متابعة آخر التطورات المتعلقة بـ صناعة المنتجات المصرفية، والخدمات المالية الرقمية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي العالمي.

ويُعد مؤتمر "سايبوس 2025" النسخة السابعة والأربعين من هذا الحدث السنوي الهام، والذي يُنظَّم في كل عام في مدينة مختلفة حول العالم، حيث يجتمع فيه قادة وخبراء المال والاقتصاد والمصارف لمناقشة مستقبل القطاع المالي وتحدياته، وأنظمة الحصانة المالية والامتثال، والتوجهات الحديثة في التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن رؤية جماعية تهدف إلى استشراف مستقبل الصناعة المصرفية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "سايبوس" يُنظَّم من قبل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT)، التي تسعى من خلاله إلى تعزيز الحوار وبناء الشراكات وعقد الصفقات ووضع الخطط المستقبلية للقطاع المالي العالمي. ومن المقرر أن تستضيف مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية فعاليات المؤتمر القادم في عام 2026.