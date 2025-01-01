تشييع جثماني شهيدين في طولكرم ورام الله

طولكرم/ سما/

شيعت بلدة زيتا شمال طولكرم، جثمان الشهيد خالد منير عبد القادر حوبي (40 عاما)، كما شيع المئات من المواطنين، جثمان الشهيد الشاب جهاد محمد عجاج (26 عاما)، في قرية دير جرير، شرق رام الله.

ففي طولكرم، انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد حوبي، بمشاركة أهالي البلدة الذي جابوا بجثمانه الشوارع والأحياء وسط التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال، وساروا به باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم التوجه الى المسجد القديم والصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت، مساء أمس الاربعاء، جثمان الشهيد حوبي، على حاجز جبارة جنوب طولكرم، بعد احتجاز جثمانه في الثاني عشر من شهر حزيران / يونيو من العام الحالي عقب إعدامه قرب حاجز "حرميش" العسكري قرب جنين.

وفي رام الله، شيع المئات من المواطنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب جهاد محمد عجاج (26 عاما)، في قرية دير جرير، شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من منزل ذوي الشهيد بعد أن ألقت عائلته عليه نظرة الوداع، ونقل جثمانه إلى مسجد القرية حيث سجي لوداعه من أصدقائه وأهالي القرية، قبل أن تؤدى عليه صلاة الجنازة ويوارى الثرى.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد عجاج، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص مستعمر.