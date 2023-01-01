السيسي: اتفاق غزة “لحظة تاريخية” تُجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

سما / وكالات /

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار”.

وجاء الاتفاق فجر الخميس بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة “حماس” وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وقال السيسي قال في بيان: “شهد العالم لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب”.

وتابع: “تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقا لخطة السلام التي طرحها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة”.

واعتبر أن “الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار”.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و”حماس” على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن انسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى، وتبادل أسرى متوقعا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

فيما قالت “حماس” إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى، ودعت إلى “إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً”.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وحدث تضارب بشأن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

إذا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية أنه بدأ الساعة 12:00 بتوقيت فلسطين (09:00 تغ).

لكن القناة “12” العبرية نقلت عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور موافقة الحكومة عليه” مساء الخميس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.