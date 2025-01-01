  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة

الخميس 09 أكتوبر 2025 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة



سما / وكالات /

أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الخميس، عن استعداد فرق البرنامج الأممي لتوسيع عملياتها بقطاع غزة في أقرب وقت.

جاء ذلك في معرض تعليق المسؤولة الأممية عقب التوصل لاتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة.

وقالت ماكين، في تدوينة على حسابها عبر منصة شركة "إكس": "أضم صوتي إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار فورًا في غزة".

وأضافت: "يجب أن نتحرك الآن لإيصال الغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، ولا وقت لدينا لنضيعه".

وشددت على أن "هناك حاجة ماسة إلى وصول إنساني غير مقيد للغذاء والمساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع".

وأشارت إلى أن "برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض، ومستعد لتوسيع نطاق عملياته، لكن علينا التحرك".

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إعادة الانتشار في غزة

إعلام عبري: حكومة نتنياهو بدأت صياغة نص قرار صفقة الهدنة في غزة وقد يعلن الاتفاق الليلة أو غدًا

مصدر: زوجة البرغوثي غادرت رام الله على عجل إلى مصر

بعد وقت قصير من مغادرة كاتس للمنطقة..إذاعة جيش الاحتلال: عملية تستهدف موقعًا للجيش عبر نفق وسط غزة

نيويورك تايمز : أنباء عن "اختراق" كبير.. حماس تتنازل جزئيا عن سلاحها

ليبرمان : على الاسرائيليين البقاء قرب الملاجئ..الحرب مع ايران باتت على الابواب ..

الأخبار الرئيسية

حماس: غزة انتصرت ونتنياهو يحوال تفجير الاتفاق باعتراضه على قوائم الاسرى الفلسطينيين

اسرائيل: توقيع اتفاق وقف النار ظهر اليوم واطلاق سراح الاسرى دون مراسم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إعادة الانتشار في غزة

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

ترامب: الرهائن سيعودون إلى إسرائيل الإثنين والقطاع سيتم بناؤه بأموال دول المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية