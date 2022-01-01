  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

معاريف : الشيكل في طريقه لتحطيم رقم قياسي مسجل منذ 30 عاما أمام الدولار

الخميس 09 أكتوبر 2025 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : الشيكل في طريقه لتحطيم رقم قياسي مسجل منذ 30 عاما أمام الدولار



سما / وكالات /

شهد الشيكل الإسرائيلي ارتفاعًا حادًا، بنحو 0.47% مقابل الدولار، ليتداول عند حوالي 3.24 شيكل، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

التوقعات بأن يحطم الشيكل قريبًا الرقم القياسي المسجل منذ ثلاثين عاما، حين سُجل أدنى مستوى له عند 3.08 شيكل للدولار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل الألفية. كما سُجل ارتفاع بنحو 0.3% مقابل اليورو، ليصل إلى 3.78 شيكل.

يعود الارتفاع الى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

ويُمثل هذا استمرارًا لاتجاه الارتفاع المُسجل في الأسابيع الأخيرة، في ظل توقعات بوقف إطلاق النار وانتعاش سوق الأسهم المحلية.

ويُقدر محللو السوق بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الشيكل يستفيد من مجموعة من العوامل الاقتصادية والنفسية، بما في ذلك فروق أسعار الفائدة، وتدفقات رأس المال الإيجابية إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وجمع الشركات الإسرائيلية لرؤوس الأموال في الخارج، وتجدد ثقة المستثمرين.

وفقا للمراقبين فإن اتفاق شامل يُفضي إلى تسوية في الشرق الأوسط مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، فسنشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار إلى ثلاثة شواقل، بل وأقل من ذلك".

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي يرفض نقل المليشيات التي شكلها الشاباك في غزة الى معسكرات مغلقة في مستوطنات الغلاف

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

إعلام عبري: حكومة نتنياهو بدأت صياغة نص قرار صفقة الهدنة في غزة وقد يعلن الاتفاق الليلة أو غدًا

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إعادة الانتشار في غزة

مصدر: زوجة البرغوثي غادرت رام الله على عجل إلى مصر

بعد وقت قصير من مغادرة كاتس للمنطقة..إذاعة جيش الاحتلال: عملية تستهدف موقعًا للجيش عبر نفق وسط غزة

قوات المخابرات المصرية توفر الحماية للقيادي في حركة “حماس” خليل الحية..

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: توقيع اتفاق وقف النار ظهر اليوم واطلاق سراح الاسرى دون مراسم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إعادة الانتشار في غزة

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

ترامب: الرهائن سيعودون إلى إسرائيل الإثنين والقطاع سيتم بناؤه بأموال دول المنطقة

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية