معاريف : الشيكل في طريقه لتحطيم رقم قياسي مسجل منذ 30 عاما أمام الدولار

سما / وكالات /

شهد الشيكل الإسرائيلي ارتفاعًا حادًا، بنحو 0.47% مقابل الدولار، ليتداول عند حوالي 3.24 شيكل، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

التوقعات بأن يحطم الشيكل قريبًا الرقم القياسي المسجل منذ ثلاثين عاما، حين سُجل أدنى مستوى له عند 3.08 شيكل للدولار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل الألفية. كما سُجل ارتفاع بنحو 0.3% مقابل اليورو، ليصل إلى 3.78 شيكل.

يعود الارتفاع الى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

ويُمثل هذا استمرارًا لاتجاه الارتفاع المُسجل في الأسابيع الأخيرة، في ظل توقعات بوقف إطلاق النار وانتعاش سوق الأسهم المحلية.

ويُقدر محللو السوق بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الشيكل يستفيد من مجموعة من العوامل الاقتصادية والنفسية، بما في ذلك فروق أسعار الفائدة، وتدفقات رأس المال الإيجابية إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وجمع الشركات الإسرائيلية لرؤوس الأموال في الخارج، وتجدد ثقة المستثمرين.

وفقا للمراقبين فإن اتفاق شامل يُفضي إلى تسوية في الشرق الأوسط مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، فسنشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار إلى ثلاثة شواقل، بل وأقل من ذلك".