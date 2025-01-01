الكشف عن ملامح اتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة وفق خطة ترامب

رغم إعلان وقف الحرب على قطاع غزة وفق خطة ترامب، فأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، وذكرت مصادر إعلامية مختلفة أن ملامح الاتفاق تنص على:
*وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ
*إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتبادل الأسرى سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق"، لافتاً إلى أن "الاتفاق تم بموافقة الفصائل الفلسطينية الفاعلة في غزة
*تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين سيكون على دفعات
*الاتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى النقاط المتفق عليها خارج مدن القطاع
*مازال هناك استكمال للتفاوض حول عدد من الأسماء للقيادات الفلسطينية المطلوب الإفراج عنهم
*تفاصيل الأسماء والحصص ستُحدَّد ضمن قوائم التبادل أثناء التنفيذ.
*الاتفاق يتضمن إدخال 400 شاحنة على الأقل من المساعدات خلال الأيام الـ5 الأولى للاتفاق
*الاتفاق يتضمن تولي منظمات الأمم المتحدة مهمة إدارة العمليات الإغاثية في غزة
*الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح في الاتجاهين لدخول وخروج الأفراد
*وبحسب ترامب، سيتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء بحلول يوم الاثنين.
*ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الرهائن القتلى تدريجيا بعد إطلاق سراح الرهائن الأحياء.
*ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء خلال 24 ساعة – مع الانسحاب الأولي لقوات الجيش الإسرائيلية.
*حماس لن تقيم احتفالات لإطلاق سراح الرهائن