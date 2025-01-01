  1. الرئيسية
الكشف عن ملامح اتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة وفق خطة ترامب

الخميس 09 أكتوبر 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

رغم إعلان وقف الحرب على قطاع غزة وفق خطة ترامب، فأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، وذكرت مصادر إعلامية مختلفة أن ملامح الاتفاق تنص على:

 *وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ

*إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتبادل الأسرى سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق"، لافتاً إلى أن "الاتفاق تم بموافقة الفصائل الفلسطينية الفاعلة في غزة

*تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين سيكون على دفعات

*الاتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى النقاط المتفق عليها خارج مدن القطاع

*مازال هناك استكمال للتفاوض حول عدد من الأسماء للقيادات الفلسطينية المطلوب الإفراج عنهم

*تفاصيل الأسماء والحصص ستُحدَّد ضمن قوائم التبادل أثناء التنفيذ.

*الاتفاق يتضمن إدخال 400 شاحنة على الأقل من المساعدات خلال الأيام الـ5 الأولى للاتفاق

*الاتفاق يتضمن تولي منظمات الأمم المتحدة مهمة إدارة العمليات الإغاثية في غزة

*الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح في الاتجاهين لدخول وخروج الأفراد

*وبحسب ترامب، سيتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء بحلول يوم الاثنين.

*ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الرهائن القتلى تدريجيا بعد إطلاق سراح الرهائن الأحياء.

*ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء خلال 24 ساعة – مع الانسحاب الأولي لقوات الجيش الإسرائيلية.

*حماس لن تقيم احتفالات لإطلاق سراح الرهائن

 

