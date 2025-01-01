  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

8 شهداء خلال 24 ساعة..الفلسطينون ينتظرون بدء تنفيد وقف إطلاق النار

الخميس 09 أكتوبر 2025 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء خلال 24 ساعة..الفلسطينون ينتظرون بدء تنفيد وقف إطلاق النار



غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 734 من الحرب مخلفة أعداداً من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ثمانية شهداء منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة.

وعمت الفرحة القطاع مع إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتأكيد حركة حماس انها سلمت قوائم الاسرى.

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال بعد توقيع الاتفاق غارة على مخيم الشاطيء ادت لوقوع عدد من الإصابات .

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الجنوبية والغربية لمدينة غزة وفجرت عربات مفخخة بخي الصبرة.

واعلن الناطق باسم جيش الاحتلال استمرار من دخول مدينة غزة باعتبارها منطقة قتال موكدا كذلك منع الوصول إلى اي منطقة يتواجد بها جنوده.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا بغزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وسط القطاع

وأطلق جنود الاحتلال النار في المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى .

وزعم جيش الاحتلال انه قتل ثلاثة مقاومين من بين ثمانية هاجموا احد مواقعه وسط القطاع.

وخلال 24 ساعة استشهد اثنين من المواطنين قرب مركز المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات.

جنوب قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات وسط وجنوب مدينة خان يونس فجر اليوم الخميس.

واستشهد ثلاثة مواطنين احدهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية جنوب القطاع.
الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 10 مواطنين بينهم شهيدين انتشال و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67183 شهيدًا و169841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وبلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم إلى13588 شهيدا و57800 اصابة

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي يرفض نقل المليشيات التي شكلها الشاباك في غزة الى معسكرات مغلقة في مستوطنات الغلاف

فوز الفلسطيني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء

السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة في مصر

إعلام عبري: حكومة نتنياهو بدأت صياغة نص قرار صفقة الهدنة في غزة وقد يعلن الاتفاق الليلة أو غدًا

مصدر: زوجة البرغوثي غادرت رام الله على عجل إلى مصر

بعد وقت قصير من مغادرة كاتس للمنطقة..إذاعة جيش الاحتلال: عملية تستهدف موقعًا للجيش عبر نفق وسط غزة

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: توقيع اتفاق وقف النار ظهر اليوم واطلاق سراح الاسرى دون مراسم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إعادة الانتشار في غزة

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

ترامب: الرهائن سيعودون إلى إسرائيل الإثنين والقطاع سيتم بناؤه بأموال دول المنطقة

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية