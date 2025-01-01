8 شهداء خلال 24 ساعة..الفلسطينون ينتظرون بدء تنفيد وقف إطلاق النار

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 734 من الحرب مخلفة أعداداً من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ثمانية شهداء منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة.

وعمت الفرحة القطاع مع إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتأكيد حركة حماس انها سلمت قوائم الاسرى.

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال بعد توقيع الاتفاق غارة على مخيم الشاطيء ادت لوقوع عدد من الإصابات .

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الجنوبية والغربية لمدينة غزة وفجرت عربات مفخخة بخي الصبرة.

واعلن الناطق باسم جيش الاحتلال استمرار من دخول مدينة غزة باعتبارها منطقة قتال موكدا كذلك منع الوصول إلى اي منطقة يتواجد بها جنوده.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا بغزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وسط القطاع

وأطلق جنود الاحتلال النار في المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى .

وزعم جيش الاحتلال انه قتل ثلاثة مقاومين من بين ثمانية هاجموا احد مواقعه وسط القطاع.

وخلال 24 ساعة استشهد اثنين من المواطنين قرب مركز المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات.

جنوب قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات وسط وجنوب مدينة خان يونس فجر اليوم الخميس.

واستشهد ثلاثة مواطنين احدهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية جنوب القطاع.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 10 مواطنين بينهم شهيدين انتشال و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67183 شهيدًا و169841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وبلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم إلى13588 شهيدا و57800 اصابة