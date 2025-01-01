  1. الرئيسية
رام الله : التربية تطلق مدرستين تعويضيتين لطلبة مدارس قطاع غزة

الخميس 09 أكتوبر 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن إطلاق مدرستين تعويضيتين لطلبة مدارس قطاع غزة (داخل القطاع وخارجه) من خلال المنصات التعليمية المتاحة.

وأوضحت التربية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن إطلاق المدرستين يأتي لضمان حق طلبة غزة في التعليم الآمن، واستجابةً للظروف الاستثنائية التي حالت دون التحاق طلبة بالمسارات التعليمية خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن هذه المدارس توفر مسار تعليمي مرن، يحقق تكافؤ الفرص ويضمن العدالة لجميع الطلبة، ويمكنهم من استكمال تعليمهم.

ويمكن للطلبة الذين فاتهم عام دراسي واحد، التسجيل عبر الرابط الآتي: اضغط هنا

أما الطلبة الذين فاتهم عامين، يمكنهم التسجيل عبر الرابط الآتي: اضغط هنا

