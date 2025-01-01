  1. الرئيسية
الطقس: يتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق

الخميس 09 أكتوبر 2025 10:11 ص
رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائمًا جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع بمشيئة الله سقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد غائمًا جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط امطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

