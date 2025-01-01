قطر تتوسط بين واشنطن وفنزويلا لتهدئة التوتر المتصاعد

سما / وكالات /

أفادت "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن قطر تسعى للتوسط في تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وقالت الصحيفة: "تسعى قطر للتوسط في الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بينما يواصل الرئيس ترامب تعزيز قواته العسكرية في منطقة البحر الكاريبي واستهداف السفن المدنية".

ووفقا لمصادر مطلعة، تدعم السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو جهود قطر، بينما لم تُبدِ إدارة ترامب أي اهتمام بالمبادرة.

ووصف مسؤول، لم يُكشف عن هويته، في حديثه للصحيفة، جهود قطر بأنها محاولة للحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

كما أشار إلى أن قطر تعمل حاليا كوسيط في 12 حوارا دبلوماسيا دوليا مختلفا، بما في ذلك العديد من الحوارات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية عدة مرات ضد قوارب قبالة سواحل فنزويلا، مدعية أنها تُستخدم لنقل المخدرات. ووفقًا للسلطات الأمريكية، تُنفَّذ هذه العمليات في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات.