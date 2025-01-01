اسرائيل: توقيع اتفاق وقف النار ظهر اليوم واطلاق سراح الاسرى دون مراسم

القدس المحتلة / سما/

أعلنت القناة "12 الإسرائيلية"، انه سيتم التوقيع رسميا على الاتفاق بشأن غزة الساعة 12 ظهر الخميس، وستجتمع الحكومة لاحقاً للموافقة على الاتفاق.

ومن المتوقع ان تنسحب إسرائيل إلى الخطوط المتفق عليها خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، وستبقى في 53% من قطاع غزة حتى إطلاق سراح آخر الأسرى.

ومن المتوقع إطلاق سراح الأسرى الأحياء يوم الأحد، دون "مراسم إطلاق سراح" كما فعلت حماس سابقا ، وفي يوم الاثنين سيتم تسليم جثامين الأسرى الأموات.

وصرح مسؤول فلسطيني رفيع أن "الفصائل الفلسطينية في غزة وافقت على الاتفاق، وأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح بعض كبار قادة الأسرى".

كما نُقل عن مسؤول كبير في حماس قوله إنه "تم الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار، وسيزداد العدد لاحقًا

