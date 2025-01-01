قمة في باريس حول مستقبل غزة

سما / وكالات /

تُعقد اليوم الخميس قمة في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية والغربية، وهي محور "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.

وتُعقد القمة بالتوازي مع محادثات مُستمرة منذ أيام في شرم الشيخ حول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

ووفقًا لرويترز، قد يحضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاجتماعات أيضًا، لكن مشاركته تعتمد على تقدم المفاوضات في مصر.

يُعقد هذا الاجتماع بالتزامن مع محادثات بين إسرائيل وحماس في مصر، ويهدف إلى مناقشة كيفية تنفيذ الخطة وتقييم التزام الدولتين الجماعي بالعملية التي يقودها ترامب.

ووفقًا للمذكرات المرسلة إلى الوفود، سيكون الاجتماع متابعةً لمؤتمر "حل الدولتين" الذي عُقد في الأمم المتحدة الشهر الماضي، ويهدف إلى الاتفاق على إجراءات مشتركة للمساهمة في الخطة الأمريكية لغزة.

من بين الدول المشاركة في اجتماع باريس اليوم: فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، تركيا، وكندا. وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان روبيو سيشارك بالتأكيد، صرّح دبلوماسي أوروبي بأن حضور الولايات المتحدة في القمة "ضروري".

وشدد دبلوماسي إيطالي على أهمية دعم خطة ترامب، التي تُعدّ "الخيار الوحيد.

وأضاف مصدر دبلوماسي فرنسي: "لقد تم إطلاع الولايات المتحدة وإسرائيل على خطط الاجتماع في باريس، وسيتضمن جدول أعماله قضية المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حماس، ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية.