انه يوم عظيم ..ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

سما / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على شبكة "تروث نتورك" أن "إسرائيل وحماس وقّعتا المرحلة الأولى من الخطة".

وردّ ترامب قائلاً: "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام. هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى قريبًا جدًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه - كخطوة أولى نحو سلام قوي ومستقر ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف.

وتابع قائلا : إنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام.