حماس تعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة

الخميس 09 أكتوبر 2025 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة



سما / وكالات /

أعلنت حركة حماس التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

واضافت الحركة في بيان لها :" بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ تم التوصل إلى اتفاق نهاية الحرب ".

وقالت: "نقدر عاليا جهود الإخوة الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، ونقدر أيضا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطمح إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب الاحتلال كاملا من قطاع غزة".

نطالب الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق وكل الجهات العربية والإسلامية والدولية بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ كافة التزامات الاتفاق وعدم السماح لها بالتهرب أو المماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

