ترامب: المفاوضات مع حماس تمضي جيدا وربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد وقد ازور غزة

وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ربما سيذهب إلى مصر يوم الأحد المقبل، وقد يزور غزة مؤكدا أنه تحدث مع القادة الذين يساعدون في المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس.

وأضاف ترامب: "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية من الهدف".

وأوضح ترامب أن "المفاوضات مع حماس تمضي جيدا على ما يبدو"، مشيرا إلى أن "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "الرئيس دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة".

وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين، مساء الأربعاء، أن القرار سيعود لترامب، لكنه رجّح اهتمام ترامب بالقيام بهذه الزيارة "إذا سمح له الجدول الزمني بذلك".

وأشار إلى أن المفاوضات شهدت "تقدما جيدا، وأن الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن "هناك عملا لا يزال يتعين القيام به".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس حضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في مصر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في صياغة مقترح القرار الخاص بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين والذي سيُطرح للتصويت.

هذا وتشهد مدينة شرم الشيخ اجتماعات مكثفة في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة واسعة من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف.