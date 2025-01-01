منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا

القاهرة /سما/

تأهل منتخب مصر لكأس العالم علي جيبوتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15، بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 84 ، بعد تمريرة طولية عن طريق مروان عطية من وسط الملعب تجاه محمد صلاح المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها الكرة بتسديدة مباشرة أكثر من رائعة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة بشكل ساقط من أعلى الحارس إلى داخل الشباك.

وجاء هدف ملغي لصالح منتخب مصر بداعي التسلل على محمد صلاح في الدقيقة 7.

وسدد محمد صلاح لاعب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 29.

وجاء هدف محقق ضائع لمنتخب مصر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 45.

ودفع حسام حسن بـ شوبير وكوكا ومهند لاشين بدلاً من محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي في الدقيقة 61.

ومن جهة أخرى، هنأ الرئيس السيسي أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم2026 .

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل: أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واضاف الرئيس السيسي: لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام.

وأكمل: وأدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم.

وختم الرئيس السيسي بالدعاء قائلا: أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها.