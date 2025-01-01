  1. الرئيسية
فيدان : اعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة في غزة

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان : اعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة في غزة



سما / وكالات /

توقع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي انضم إلى جولة المفاوضات في شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن هناك أربع قضايا يسعى أطراف التفاوض إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي حال التوصل إلى اتفاق، يمكن إعلان وقف إطلاق النار.

أشار في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري إلى أن "نتنياهو لديه دائمًا خطة بديلة لتخريب المفاوضات، لكنني لا أعتقد أن لديه أي هامش للمناورة".

وأضاف: "إذا تم التوصل إلى حل إيجابي اليوم، فيمكن إعلان وقف إطلاق النار في غزة".

وفيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قال إنها قد تسمح بتبادل الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وأضاف: "يجب مناقشة جوانب الحوكمة في غزة، والمشاركة الدولية في إعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حماس". وأضاف فيدان: "نعمل مع قطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

