  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يهنئ البروفيسور عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يهنئ البروفيسور عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025



رام الله/سما/

أصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بيانًا هنأ فيه البروفيسور عمر ياغي، العالم الفلسطيني في مجال الكيمياء، بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، والتي أعلنت عنها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، التهنئة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز العلمي الكبير يمثل "مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد فتوح أن فوز ياغي "يؤكد مجددا أن بناء الإنسان والعلم هو الطريق الأمثل نحو بناء الدولة الفلسطينية الحديثة القائمة على الإبداع والتميز والعطاء الإنساني".

وأعرب رئيس المجلس عن تمنياته الدائمة للبروفيسور ياغي بالتقدم والتوفيق، داعيًا جميع العلماء والباحثين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى بذل مزيد من الجهد و**"الإبداع لإغناء المعرفة الإنسانية، والمساهمة في وضع دولة فلسطين في صفوف الدول المتقدمة والحديثة"**.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس يرى في هذا الفوز "تجسيدًا لقدرة الفلسطيني على الإسهام الفاعل في تقدم العلوم الإنسانية والطبيعية، والمشاركة في إعلاء رسالة السلام والمحبة والتعاون بين شعوب العالم".

الأكثر قراءة اليوم

ما ملاذات عناصر «حماس» الراغبين في الخروج من غزة؟

مصدر مصري: المرحلة الأولى من «اتفاق غزة» قد تحسم قبل الجمعة

الجيش الاسرائيلي يرفض نقل المليشيات التي شكلها الشاباك في غزة الى معسكرات مغلقة في مستوطنات الغلاف

يوم حاسم في مفاوضات القاهرة ..حماس تطالب بجثتي الاخوة السنوار

حماس : سلّمنا قائمة الأسرى المطلوب الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

بمساعدة أمريكية وأردنية: اخراج والدة جندي امريكي من غزة

السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة في مصر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : إسرائيل تستعد لتوقيع المرحلة الأولى من صفقة الأسرى مع حماس خلال يومين

بعد وقت قصير من مغادرة كاتس للمنطقة..إذاعة جيش الاحتلال: عملية تستهدف موقعًا للجيش عبر نفق وسط غزة

ليبرمان : على الاسرائيليين البقاء قرب الملاجئ..الحرب مع ايران باتت على الابواب ..

مسؤول إسرائيلي: الصفقة مع حماس قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة

الجيش الاسرائيلي يرفض نقل المليشيات التي شكلها الشاباك في غزة الى معسكرات مغلقة في مستوطنات الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية