المجلس الوطني يهنئ البروفيسور عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025

رام الله/سما/

أصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بيانًا هنأ فيه البروفيسور عمر ياغي، العالم الفلسطيني في مجال الكيمياء، بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، والتي أعلنت عنها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، التهنئة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز العلمي الكبير يمثل "مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد فتوح أن فوز ياغي "يؤكد مجددا أن بناء الإنسان والعلم هو الطريق الأمثل نحو بناء الدولة الفلسطينية الحديثة القائمة على الإبداع والتميز والعطاء الإنساني".

وأعرب رئيس المجلس عن تمنياته الدائمة للبروفيسور ياغي بالتقدم والتوفيق، داعيًا جميع العلماء والباحثين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى بذل مزيد من الجهد و**"الإبداع لإغناء المعرفة الإنسانية، والمساهمة في وضع دولة فلسطين في صفوف الدول المتقدمة والحديثة"**.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس يرى في هذا الفوز "تجسيدًا لقدرة الفلسطيني على الإسهام الفاعل في تقدم العلوم الإنسانية والطبيعية، والمشاركة في إعلاء رسالة السلام والمحبة والتعاون بين شعوب العالم".