  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول إسرائيلي: الصفقة مع حماس قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: الصفقة مع حماس قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة



وكالات - سما-

قال مستشار إسرائيلي مطلع على المفاوضات التي تجري في شرم الشيخ إن التوصل إلى اتفاق أصبح "أقرب من أي وقت مضى لأن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح لبنيامين نتنياهو أي مساحة للمناورة".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المستشار قوله إن "نتنياهو لم يعد يملك أي خيارات أخرى، ويحتاج إلى دعم ترامب على المستويين الدولي والمحلي ليحافظ على أي فرصة ضئيلة للبقاء السياسي".

ويأتي هذا التصريح في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن إدارة ترامب تعيد صياغة نهجها تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد مرور عامين على اندلاعها، في محاولة لمنح جهودها الدبلوماسية أفضل فرصة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقد مهّد ترامب لهذه الخطوة من خلال ممارسة ضغوط مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإبداء انفتاح أكبر على الحلفاء العرب الذين يتوقع أن يلعبوا دورا رئيسيا في إقناع "حماس" بوقف القتال.

ومنذ الربيع الماضي، منح ترامب إسرائيل حرية واسعة في عمليتها العسكرية ضد حماس، لكنه غير موقفه بعد أن قصفت إسرائيل قادة من الحركة في قطر الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، بدأ في التواصل مع الدول العربية والإسلامية وجمع وجهات نظرها، ودفع نتنياهو نحو إنهاء الحرب.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات إن "إسرائيل عسكريا في أقوى حالاتها، لكنها دبلوماسيا في أضعف موقع عرفته. فالأوروبيون يدعون إلى إقامة دولة فلسطينية، والعرب الذين وقعوا اتفاقيات أبراهام يصفون نتنياهو بأنه منفلت، وترامب يجبره على الاعتذار للقطريين من مكتبه".

الأكثر قراءة اليوم

ما ملاذات عناصر «حماس» الراغبين في الخروج من غزة؟

مصدر مصري: المرحلة الأولى من «اتفاق غزة» قد تحسم قبل الجمعة

الجيش الاسرائيلي يرفض نقل المليشيات التي شكلها الشاباك في غزة الى معسكرات مغلقة في مستوطنات الغلاف

يوم حاسم في مفاوضات القاهرة ..حماس تطالب بجثتي الاخوة السنوار

حماس : سلّمنا قائمة الأسرى المطلوب الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

بمساعدة أمريكية وأردنية: اخراج والدة جندي امريكي من غزة

السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة في مصر

الأخبار الرئيسية

ليبرمان : على الاسرائيليين البقاء قرب الملاجئ..الحرب مع ايران باتت على الابواب ..

الجيش الاسرائيلي يرفض نقل المليشيات التي شكلها الشاباك في غزة الى معسكرات مغلقة في مستوطنات الغلاف

السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة في مصر

معارضو نتنياهو: سنسقط الحكومة في الشتاء المقبل

حماس : سلّمنا قائمة الأسرى المطلوب الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية