أعلام أمريكا ردا على علم إسرائيلي.. نائبة جمهورية تثير ضجة على مواقع التواصل

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعلام أمريكا ردا على علم إسرائيلي.. نائبة جمهورية تثير ضجة على مواقع التواصل



سما / وكالات /

أثار تعليق عضو الكونغرس الأمريكي الجمهورية مارجوري تايلور غرين على منشور المدون والمعلق السياسي المحافظ إريك إريكسون تفاعلا واسعا لدى النشطاء على منصة "إكس".

 

وفي التفاصيل، نشر إريك إريكسون عبر حسابه على منصة "إكس"، منشورا احتوى على عشرات الأعلام الإسرائيلية، في إشارة إلى دعمه لتل أبيب.

وردا على ذلك، أعادت الجمهورية مارجوري تايلور غرين نشر تدوينة إريكسون، ولكن ردت عليه بمنشور ضم عشرات الأعلام الأمريكية، في إشارة إلى أن بلادها أبدى.

جدير بالذكر أن مارجوري والكثير من المشرعين والمؤثرين اليمينيين يطالبون الرئيس دونالد ترامب بتغيير سياسة واشنطن تجاه اسرائيل، التي دعمها بشكل كبير منذ وصوله للسلطة، ويهددون بأن الاستمرار في النهج ذاته سيدفعهم لتغيير شعار حركة "MAGA"(لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، من "أمريكا أولا" إلى "أمريكا وفقط".

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" بشكل كبير مع تعليق غرين، فمنهم من أيد موقفها، فيما عارضها آخرون، وقال آحدهم معلقا: "إريك إريكسون مذيع مسيحي. محافظ، صريح. يُبثّ يوميًا على الهواء مباشرةً - الإيمان، والسياسة، والوضوح في عالمٍ صاخب. الحقيقة فوق القبيلة (كما يعرف عن نفسه على صفحته).. الحقيقة فوق القبيلة هي في وصفك، وقد وضعت كل تلك أعلام القبائل في منشور واحد؟ ساعد عقلي الضعيف على الفهم".

في حين علق آخر بالقول: "الأمران ليسا متناقضين بالضرورة. يمكن للمرء أن يكون مؤيدا لسياسة "أمريكا أولا" وفي الوقت نفسه يدعم إسرائيل".

