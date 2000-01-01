مصدر: زوجة البرغوثي غادرت رام الله على عجل إلى مصر

القدس المحتلة / سما/

كشف مصدر فلسطيني لموقع Ynet الإسرائيلي أن فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي غادرت مدينة رام الله على عجل الليلة الماضية وتوجهت إلى القاهرة.

وقال المصدر إن مغادرتها أثارت الاهتمام في ظل التطورات الجارية في المفاوضات المتعلقة بخطة الرئيس دونالد الأمريكي للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومنذ الإثنين، تستمر هذه المباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية استنادا إلى خطة قدمها ترامب وتشمل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح "حماس".

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن "مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل".

وأضافت أن "قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين".

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في 2002 ودانته في 2004، وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.