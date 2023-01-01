“القسام” تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في خان يونس

غزة / سما/

أعلنت “كتائب القسام” الأربعاء، أنها قتلت وأصابت عددا من العسكريين الإسرائيليين باستهداف مركبتين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار تصديها للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين منذ عامين.

وقالت “كتائب القسام” في بيان وصل الأناضول، إنها استهدفت بقذيفتي “الياسين 105″، أمس الثلاثاء، جيبين عسكريين من نوع “همر”، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين على خط إمداد للجيش قرب عيادة “جورة اللوت” جنوب خان يونس.

وأضافت أن “مجاهديها رصدوا هبوط طيران مروحي للإخلاء”، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وفي بيان ثان، قالت “كتائب القسام” إنها استهدفت بقذائف الهاون، الثلاثاء، تجمعا لعسكريين وآليات إسرائيلية في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن رد الفصائل الفلسطينية على مساعي الجيش لاحتلال مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبسبب ظروف القتال المعقدة في غزة، تتأخر “كتائب القسام” في الإعلان عن بعض عملياتها الميدانية، إذ يُشترط أولا تأمين انسحاب المقاتلين وعودتهم من الجبهات بسلام، وإتمام عمليات التحقق والتوثيق الميداني.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.