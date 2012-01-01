  1. الرئيسية
قوات المخابرات المصرية توفر الحماية للقيادي في حركة “حماس” خليل الحية..

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة/ سما/

ظهر جندي من قوات G.I.S المصرية مرافقا لرئيس وفد حركة “حماس” في مفاوضات وقف حرب غزة خليل الحية بشرم الشيخ المصرية.

وتمثل هذه القوات جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security.

وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى والتي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.

وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب.

 
 
وظهرت هذه القوات لأول مرة عام 2019 عندما ألقت قوات “الجيش الوطني الليبي” القبض على هشام عشماوي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات الإرهابية ضد مصر وليبيا.

أوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن خليل الحية، القيادي في حركة حماس قال في مقابلة نادرة من مصر إن الحركة تطالب بـ”ضمانات حقيقية” لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن خليل الحية، القيادي في حركة حماس في غزة، والذي يقود فريق التفاوض التابع للحركة، أجرى مقابلة نادرة اليوم من مدينة شرم الشيخ، في مصر، مع قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

 

