قوات المخابرات المصرية توفر الحماية للقيادي في حركة “حماس” خليل الحية..

القاهرة/ سما/
ظهر جندي من قوات G.I.S المصرية مرافقا لرئيس وفد حركة “حماس” في مفاوضات وقف حرب غزة خليل الحية بشرم الشيخ المصرية.
وتمثل هذه القوات جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security.
وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى والتي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.
وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب.
