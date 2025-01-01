الجهاد والشعبية ستنضمان إلى مفاوضات شرم الشيخ

سما / وكالات /

صرح مصدر في قيادة حركة الجهاد الإسلامي لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء أن وفدين من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سينضمان إلى مفاوضات شرم الشيخ.

وأكد المصدر أيضًا أن هذا الوفد مهتم بالتوصل إلى اتفاق "ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويوقف الإبادة الجماعية، ويؤدي إلى انسحاب كامل من القطاع"، وفقًا للمصدر.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن مشاركة الفصائل الفلسطينية في المفاوضات مع حماس تُشكل "مطلبًا وطنيًا فلسطينيًا، وقد لاقى ترحيبًا من الوسطاء".

كما صرّح مصدر في قيادة حماس للجزيرة بأنه بناءً على طلب من الحركة، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لانضمام ممثلين عن الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية إلى فريق التفاوض في شرم الشيخ