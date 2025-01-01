  1. الرئيسية
الاردن يدين: بن جفير يقتحم الاقصى

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يدين: بن جفير يقتحم الاقصى



عمان / وكالات /

اقتحم وزير الأمن القومي ، إيتامار بن غفير، المسجد الاقصى صباح اليوم الأربعاء ، متحديًا الوضع الراهن، وفي خضم المفاوضات الجارية في مصر حول صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب.

وقال بن غفير إنه صعد "للدعاء من أجل النصر في الحرب، والقضاء على حماس، وعودة الأسرى".

وسجلت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بقيادة بن غفير، دخول الوزير للمسجد للمرة التاسعة منذ بدء العدوان على غزة، والمرة الـ12 منذ توليه منصبه.

تأتي هذه الاقتحامات في سياق محاولات الاحتلال فرض السيطرة على الحرم القدسي، وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد التوترات في القدس المحتلة.

أدانَت وزارة الخارجية الأردنية مجددًا الاقتحامات والأعمال الاستفزازية للمتطرفين، برعاية شرطة الاحتلال الإسرائيلي". وأكدت الوزارة أيضًا أن "إسرائيل لا سيادة لها على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

