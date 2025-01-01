  1. الرئيسية
السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة في مصر

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة في مصر



سما / وكالات /

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة مصر وحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حالة توصل المفاوضات الجارية في شرم الشيخ إلى اتفاق.

وأعرب الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من اكاديمية الشرطة، الأربعاء، عن تقديره لدور ترامب في دفع جهود التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه لديه معلومات مشجعة حول المفاوضات الجارية.

وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين اللذين وصلا إلى مصر للمشاركة في المفاوضات، لديهم إرادة واضحة وقوية للتوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب الدائرة منذ عامين. 

