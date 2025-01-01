إردوغان: ترامب طلب من تركيا “إقناع” حماس بالموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة

سما / وكالات /

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تركيا العمل على “إقناع” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالموافقة على خطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، بحسب ما أكد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال إردوغان لصحافيين خلال رحلة العودة من أذربيجان، بحسب تصريحات وزّعتها الرئاسة التركية الأربعاء، “خلال زيارتنا الى الولايات المتحدة واتصالنا الهاتفي الأخير، شرحنا للسيد ترامب كيف يمكن الوصول الى حلّ في فلسطين. طلب بالتحديد أن نلتقي حماس ونقنعهم”.

أضاف “ردت حماس بإبلاغنا أنها مستعدة للسلام والمفاوضات. بعبارات أخرى، لم تتخذ موقفا معارضا. أعتبر ذلك خطوة قيّمة للغاية”، معتبرا أن الحركة “تتقدم على إسرائيل” في هذا السياق.

وتابع الرئيس التركي “زملاؤنا هم في شرم الشيخ حاليا… كنا على تواصل دائم مع حماس خلال هذه العملية. وما زلنا على تواصل الآن. نقوم بشرح ما هو المسار الأكثر عقلانية الآن وما يجب القيام به من أجل فلسطين للمضي قدما بثقة نحو المستقبل”.

وأتت تصريحات إردوغان في يوم من المقرر أن تنضم وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا الى المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، والهادفة الى الاتفاق على الافراج عن الرهائن في قطاع غزة ضمن مقترح ترامب لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث.