حماس : سلّمنا قائمة الأسرى المطلوب الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

غزة / سما/

أعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء أنها سلّمت الوسطاء قائمة الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم ضمن الصفقة المرتقبة.

وجاء في بيان صادر عن طاهر النونو، المسؤول البارز في المكتب السياسي لحماس، أن القائمة وُضعت "وفقًا للمعايير والعدد المتفق عليه من الأسرى".

ووفقًا لمصادر فلسطينية، تتصدر قضية الأسرى المناقشات، ويعود ذلك جزئيًا إلى الضغط الذي مارسته تركيا للمضي قدمًا في قوائم الإفراج، ومطالبة حماس بإدراج الأسرى المحكوم عليهم بأحكام سجن مشددة في الصفقة.

وذكرت الحركة أيضًا أن "وفد حماس أظهر الإيجابية والمسؤولية اللازمتين لتحقيق التقدم اللازم والتوصل إلى اتفاق. وقد بذل الوسطاء جهودًا لإزالة كل عقبة أمام خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، ويسود جو من التفاؤل بين جميع الأطراف". ووفقًا للبيان، تستمر المحادثات غير المباشرة بين الطرفين اليوم بمشاركة جميع الوسطاء.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى. وقد تم اليوم نقل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفقًا للمعايير والعدد المتفق عليه. وستستمر المفاوضات غير المباشرة اليوم بمشاركة جميع الأطراف وجميع الوسطاء".

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الليلة الماضية انضمامه إلى المحادثات في مصر. في غضون ذلك، صرّح مصدر قيادي في حماس لقناة الجزيرة القطرية اليوم أن وفد الحركة المُوفد إلى مصر طالب بوجود علاقة بين مراحل إطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين ومراحل الانسحاب الكامل، بحيث يتم إطلاق سراح آخر رهينة بالتوازي مع الانسحاب النهائي للجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصدر.