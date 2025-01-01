  1. الرئيسية
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في مخيم العروب شمال الخليل

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في مخيم العروب شمال الخليل



رام الله / سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، مخيم العروب شمال الخليل، ونفذت حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال احتجزوا العشرات من المواطنين داخل منازلهم وفي ساحات المخيم، وأخضعوهم للتحقيق الميداني، وسط أعمال تنكيل وتفتيش دقيق لمحتويات المنازل.

وبحسب مصادر محلية، فقد استمرت عملية الاقتحام عدة ساعات، قبل أن تُفرج قوات الاحتلال عن جميع المواطنين الذين تم احتجازهم، وتنسحب من المخيم صباح اليوم، دون أن تسجل أي حالات اعتقال.

ويُشار إلى أن مخيم العروب يشهد اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، وسط تصاعد في وتيرة الاعتداءات التي تطال السكان والممتلكات.

وفي سياق متصل، تم تعليق الدوام في مدارس المخيم، اضافة لتعليق الدوام في جامعة فلسطين خضوري فرع العروب اليوم، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

