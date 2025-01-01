عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة والحصار يشتد على مدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٣٣ من الحرب مخلفة أعداداً من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٢ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال ٢٣٠ غارة منذ فجر السبت خلفت ١١٨ شهيد رغم دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينهم ٧٢ في مدينة غزة وحدها.

ولازال جيش الاحتلال يمنع إمدادات الطعام عن مدينة غزة التي بدأت الأسعار ترتفع بها وسط نقص شديد في الخضروات والدقيق.

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بمدينة غزة ستة منهم في حي الصبرة جنوب المدينة حيث يكثف جيش الاحتلال من قصفه.

ودفع جيش الاحتلال فجر اليوم بعربات مفخخة إلى الحي وقام بتفجيرها ما خلف دمارا واسعا.

وانفجرت عبوات ناسفة أسقطتها طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" على أسطح منازل المواطنين في محيط منطقة كاظم بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مركز أشواق في عمر المختار شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيّرة "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

وجددت دبابات الاحتلال القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وخلال ٢٤ ساعة استشهد اثنين من المواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى.

جنوب قطاع غزة

استهدفت غارة إسرائيلية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد ٣ مواطنين قرب مراكز المساعدات الأمريكية جنوب القطاع.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٢ مواطن و ٦٧ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٧١٧٣ شهيدًا و ١٦٩٧٨٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.