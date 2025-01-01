  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رجوب: السابع من أكتوبر رد فعل على جرائم اسرائيل ولايمكن ادانة العمل المسلح

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجوب: السابع من أكتوبر رد فعل على جرائم اسرائيل ولايمكن ادانة العمل المسلح



رام الله/سما/

قال امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب ان أحفاد ضحايا الهولوكوست يمارسون الهولوكوست بحق الشعب الفلسطيني.

وقال ان الإرهاب الرسمي الإسرائيلي جعل دولة الاحتلال مكشوفة أمام العالم.

واضاف في مقابلة تلفزيونية ان ما حصل من تحول في الرأي العام العالمي تحقق بسبب الإرهاب الرسمي للاحتلال وجرائمه بحق أنباء شعبنا، والصمود الملحمي لأبناء شعبنا.

واكد ان السابع من أكتوبر رد فعل على جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وقال ان الاحتلال هو الذي يتحمل مسؤولية ما حصل في السابع من أكتوبر.

واضاف ان طوفان الأقصى هو رد طبيعي على انكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع "يجب أن تبقى منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وطلبت من حماس القبول بكافة التزامات منظمة التحرير".

وقال " أنمنى من الاخوة في حركة حماس انهاء الحكم الموازي في قطاع غزة".

ودعا حماس للقبول بمرجعية قرارات الأمم المتحدة لحل القضية.

وأشار إلى انه لا يمكن إدانة العمل المسلح في تاريخنا، ونحن في فتح انطلقنا على أساس الصدام المفتوح مع الاحتلال.

واضاف من حقنا أن نحصد سياسيا ما زرعناه في الكفاح المسلح.

وتابع "نسعى لبناء دولة ديمقراطية قائمة على الشراكة ونحن بحاجة للإصلاح على الكثير من الاصعدة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

ويتكوف" و"كوشنر" ينضمّان للمفاوضات ..4 قضايا رئيسية يجب حلها قبّل التوصل لاتفاق ..

واشنطن تطرح عطاء لتدريب قوات خاصة فلسطينية

مصدر مصري: المرحلة الأولى من «اتفاق غزة» قد تحسم قبل الجمعة

شرم الشيخ : المفاوضات تدور حول انسحاب إسرائيل من غزة وسط عقبات تضعها تل ابيب

مقتل وإصابة 6 جنود اسرائيليين في قطاع غزة

حماس تحذر من محاولة نتنياهو عرقلة وإفشال الجولة الحالية من المفاوضات ..

الأخبار الرئيسية

ما ملاذات عناصر «حماس» الراغبين في الخروج من غزة؟

البحرية الإسرائيلية تهاجم سفن أسطول الحرية التركي المتجهة إلى غزة وتعتقل جميع من فيه..

مصدر مصري: المرحلة الأولى من «اتفاق غزة» قد تحسم قبل الجمعة

ترامب: عزمت على اعادة الاسرى وتدمير حماس حتى لا تتكرر فعلتها ..

سرايا القدس: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة توقف الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية