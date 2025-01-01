غوتيريش يتهم حماس بشن هجوم "إرهابي" ويطالبها بإطلاق سراح الرهائن فورا

وكالات / سما/

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "يقدم فرصة لا بد من اغتنامها لإنهاء الحرب المأساوية".

وقال في تصريحات وم الثلاثاء، أنه "قبل عامين من اليوم، شنّت حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى هجومًا إرهابيًا واسع النطاق ومُشينًا على إسرائيل. في هذا اليوم، لنتذكر جميع من قُتلوا وعانوا من عنفٍ مروع، سيبقى رعب ذلك اليوم الأسود محفورًا في ذاكرتنا جميعًا إلى الأبد. بعد عامين، لا يزال الرهائن محتجزين في غزة في ظروفٍ يرثى لها.

وأضاف، لقد قلتها مرارًا وتكرارًا، وأكررها اليوم بإلحاحٍ أكبر:أطلقوا سراح الرهائن، دون قيدٍ أو شرط، وعلى الفور.أنهوا معاناة الجميع. هذه كارثة إنسانيةٌ على نطاقٍ يفوق الوصف.ضعوا حدًا للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن.كفوا عن جعل المدنيين يدفعون الثمن من أرواحهم ومستقبلهم.بعد عامين من الصدمة، علينا أن نختار الأمل. الآن.

وختم بيانه، لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم السلام.دعونا نُخلّد ذكرى جميع الضحايا بالعمل من أجل الطريق الوحيد للمضي قدمًا: سلام عادل ودائم، يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة جنبًا إلى جنب في أمن وكرامة واحترام متبادل.