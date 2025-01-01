  1. الرئيسية
قطر : تفاصيل دقيقة في خطة ترامب بحاجة للتوافق عليها بين اسرائيل وحماس..

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة /سما/

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب استؤنفت في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مفاوضات الاثنين كانت لمدة 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة.

وأكد أن كل الأطراف وافقت على خطة ترامب، لكن العقبات الآن هي في التطبيق.

وأوضح أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة ترامب ما تزال بحاجة إلى التوافق عليها.

وتابع: "من المبكر التحدث عن مستقبل مكتب حماس في الدوحة".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية‭‭ ‬‬إن هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل بشأنها في خطة لغزة والتي تتألف من 20 نقطة.

