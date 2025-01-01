  1. الرئيسية
شرم الشيخ : المفاوضات تدور حول انسحاب إسرائيل من غزة وسط عقبات تضعها تل ابيب

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

 تتواصل اليوم الثلاثاء المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر.

ومن المتوقع أن تواصل فرق العمل سلسلة اجتماعات مطولة بهدف صياغة مسودة أولية للتفاهمات. ووفقًا لمصادر مصرية، قد ينضم ممثلون كبار من مصر وقطر إلى المحادثات إذا تطلب الأمر مشاركة مباشرة لإغلاق الملفات الحساسة تمهيدًا للتوقيع النهائي.

يسود شرم الشيخ يقظة عالية. تُفتتح المحادثات بإشراف أمريكي وثيق، مصحوبةً برسالة مباشرة من ترامب: "التاريخ لن ينتظر".

ووفقًا لمصادر مصرية، يسود جوٌّ متوتر في قاعات الاجتماعات، لكنّه عملي، ويُدرك الطرفان أن هذه إحدى الفرص الأخيرة لتحقيق اختراق دبلوماسي. ويضغط ترامب بشكل متزايد على الطرفين لإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق خلال عطلة عيد العرش.

وقال مسؤولون مصريون إنهم شعروا بأن واشنطن تريد حقا وقف الحرب هذه المرة، لكن من المتوقع أن تضع إسرائيل عقبات واضحة أمام التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحادثات بين إسرائيل وحماس في مصر أمس كانت "إيجابية"، نقلاً عن فلسطينيين مقربين من وفد حماس.

وأشارت المصادر إلى أن "المحادثات في الجولة الأولى كانت إيجابية. استمرت المحادثات أمس أربع ساعات، ومن المتوقع أن تُعقد الجولة الثانية ظهر اليوم"

وتتمثّل أبرز هذه العراقيل، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، في أسماء الأسرى الفلسطينيين المُفترض الإفراج عنهم، وآليات انسحاب قوات الاحتلال، والجدول الزمني للتنفيذ.

في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن "المفاوضات تدور حول إنشاء آلية أمنية لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وتهدف إلى إرساء عملية سلام قائمة على حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وغزة".

