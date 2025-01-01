  1. الرئيسية
الاحتلال يقتحم رام الله وينفذ حملة اعتقالات ويكسر نصبًا تذكاريًا

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة البيرة.

وقامت قوات الاحتلال بتكسير النصب التذكاري للشهيد يزن شيحة رحمه الله على مدخل مديرية النقل والمواصلات.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة البيرة، وهي: البالوع والمنطقة الصناعية، والماصيون، وأم الشرايط، وجبل الطويل، بجانب مخيم الأمعري جنوب رام الله، ومخيم الجلزون شمالاً، وبلدة كفر نعمة غرباً.

وأضافت أن قوات الاحتلال حولت المسجد العمري في البيرة لمركز تحقيق ميداني، واعتقلت من أحياء المدينة، كلاً من: نمر درباس، محمد عابد حمودة، ياسر الشافعي، يوسف عابد، جمال ابو مسلم، هيثم قرعان، عبد الرحمن متولي.

فيما اعتقلت من مخيم الجلزون، كلاً من: عدي نخلة، قسام نخلة، عدنان ابراهيم حطاب، عز الدين صافي.

وفي السياق، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ومحيط مخيم الامعري جنوباً.

