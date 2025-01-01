عامان على المجزرة في غزة ..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي كبير

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في نهاية العام الثاني من الحرب مخلفة أعداداً من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى عشرة شهداء منذ فجر الاثنين في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال 143 غارة منذ السبت أسفرت عن استشهاد 106 مواطنين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار.

غزة والشمال

وفجر جيش الاحتلال عربات مفخخة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ادت لدمار كبير في منازل المواطنين.

كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل في محيط المشفى الأردني بحي الصبرة.

وقصفت المدفعية قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووصلت فتاة إلى مجمّع الشفاء الطبي مصابة برصاص الاحتلال في الرأس، من منطقة الشاليهات على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات من طيران الاحتلال على منطقة النفق شمال مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد الشاب محمد موسى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في استهداف غرفة الأمن التابعة لمستشفى العودة في مخيم النصيرات قبل عدة أيام.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار والقذائف على ساحل بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واصيب ثمانية مواطنين إثر قصف إسرائيلي لخيمة نازحين شمال غربي خان يونس جنوبي القطاع.

وتوفيت مواطنة فلسطينية وجنينها وطفلة إثر انهيار أرضي على خيام نازحين بمنطقة ساحل بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 21 مواطنا بينهم شهيدان انتشال و 96 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,160 شهيدًا و 169,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,568 شهيدًا و 57,638 إصابة.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 2 شهداء و 19 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,610 شهيدًا وأكثر من 19,143 إصابة.