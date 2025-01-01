الطقس: أجواء غائمة ودرجات الحرارة أدنى من معدلها بقليل

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاربعاء، غائمًا جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائمًا جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائمًا جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.