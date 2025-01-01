"الأونروا": إسرائيل قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "غزة موطن لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد بها مكان آمن"، مشيرة إلى أن إسرائيل قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون.

وأكدت "الأونروا"، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الاثنين، أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل عانوا من صدمات نفسية كبيرة، وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن إسرائيل قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون أو يحتمون في المدارس، أو وهم يصطفون على طوابير الحصول على الماء، أو وهم يطلبون المساعدة الطبية.