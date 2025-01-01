  1. الرئيسية
صورتان بالأقمار الصناعية تظهران كيف «مسحت» إسرائيل مدينة غزة

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورتان بالأقمار الصناعية تظهران كيف «مسحت» إسرائيل مدينة غزة



غزة/سما/

أظهرت صورتان التقطتهما الأقمار الصناعية مشاهد لمدينة غزة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2023، أي قبل أسابيع قليلة من شنّ حركة «حماس» هجومهاً المفاجئ على إسرائيل، ورداً على ذلك شنّت إسرائيل حربها على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 66 ألف شخص، ونزوح الملايين، وتدمير القطاع الفلسطيني.

 

في الصورة الثانية، التقطت الأقمار الصناعية مشاهد من يوم 11 سبتمبر 2025 تكشف حجم الدمار الهائل الذي حل بالقطاع بعد ما يقارب عامين على الحرب.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أمس الأحد أن 90 في المائة من قطاع غزة دُمر تماماً بعد عامين من الحرب الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن 80 في المائة من مساحة القطاع باتت تحت سيطرة إسرائيل عبر «الاجتياح والتهجير»، مضيفاً أن إسرائيل ألقت أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ اندلاع الحرب.

الصور من القمر الصناعي ©2025 فانتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

