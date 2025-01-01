  1. الرئيسية
ترامب: حماس تريد السلام ووافقت على أمور مهمة جدا ..إيران تؤيد انهاء الحرب مع اسرائيل

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: حماس تريد السلام ووافقت على أمور مهمة جدا ..إيران تؤيد انهاء الحرب مع اسرائيل



وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين إن حركة حماس وافقت على أمور "مهمة للغاية وهي تريد السلام وأن الاتفاق بأن وشيكا".

واضاف في مؤتمر صحفي"أنجزنا 80% تقريبا من صفقة غزة وحماس كانوا جيدين وسيستمرون في ذلك.."كان نتنياهو إيجابيًا بشأن الاتفاق، وجميع الدول المشاركة فيه كانت إيجابية. إنه اتفاق تضافرت فيه جهود الجميع، وكانت إسرائيل رائعة. لدينا فرص كبيرة. هذا يتجاوز غزة، إنه سلام في الشرق الأوسط. كل دولة عربية تريد ذلك. وتابع قائلا " الجميع في صفنا، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. لدينا إشارة من إيران بأنهم يريدون إنهاء هذه القضية". وأضاف ترامب: "لدينا فريق رائع يعمل على هذا الأمر. ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر. لدينا فريق A".

وصرّح ترامب بأنه واثق تمامًا من التوصل إلى اتفاق في غزة. وأكد قائلًا: "الأمر يتجاوز غزة، فالرئيس التركي أردوغان يضغط بقوة من أجل هذا الاتفاق، وحماس تُكنّ له ولقطر والإمارات العربية المتحدة احترامًا كبيرًا".

وكشف عن معلومة مثيرة للاهتمام: "لدينا إشارة قوية من إيران بأنهم يريدون إنهاء هذا الوضع".

