المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو..

الإثنين 06 أكتوبر 2025 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو..



باريس / وكالات /

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الإثنين، فوز المرشح المصري خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، خلفا للفرنسية أودري أزولاي.

وفاز العناني على منافسه الكونغولي، فيرمين إدوار ماتوكو، ليصبح أول عربي يتولى رئاسة المنظمة، وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو مختار مبو(1974-1987).

وأعلنت الخارجية المصرية أن المرشح المصري خالد العناني حصل على أصوات 55 دولة من إجمالي 57 دولة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لمنصب مدير عام المنظمة في انتخابات تنافسية منذ تأسيسها عام 1945.

وتقدمت وزارة الخارجية المصرية بأحر التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية علي فوز المرشح المصري والعربي والإفريقي بهذا المنصب الفريد.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الفوز الساحق للمرشح المصري يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الدول الأعضاء للدبلوماسية المصرية وللمرشح المصري وكفاءته وجدارته لهذا المنصب واسهاماته الثقافية ورؤيته الشاملة لعمل المنظمة.

ومن المقرر أن يتم التصديق على فوز العناني وتوليه مهامه رسميا خلال جمعية عامة للمنظمة تضم جميع الأعضاء، البالغ عددهم 194 عضوا، تُعقد في السادس من تشرين الثاني المقبل بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

