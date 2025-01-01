ما هي الدول الخمسة الآكثر كرها لاسرائيل؟

وكالات / سما/

أدت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، إلى موجة كبيرة من الغضب في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لأحدث دراسة دولية، تحولت المواقف السلبية تجاه إسرائيل في العديد من البلدان إلى كراهية دائمة.

تركيا في المقدمة

أظهرت الدراسة أن أعلى نسبة كراهية تجاه إسرائيل كانت في تركيا بنسبة 93%.

وأعرب 84% من المشاركين عن شعورهم "بالانزعاج الشديد"، بينما قال 10% إنهم "منزعجون قليلاً".

إندونيسيا واليابان وهولندا تتابع

تلت تركيا إندونيسيا بنسبة 80%، واليابان بنسبة 79%، وهولندا بنسبة 78%، كما احتلت إسبانيا المرتبة الخامسة بنسبة 75%.

ويرتبط جزء كبير من ردود الفعل تجاه إسرائيل في هذه البلدان بالخسائر المدنية في غزة، ووفيات الأطفال، وعوائق المساعدات الإنسانية.

تزايد ردود الفعل العالمية

وتظهر الأبحاث أن ردود الفعل تجاه السياسات الإسرائيلية تتزايد ليس فقط في الدول الإسلامية، ولكن أيضًا في المجتمعات الأوروبية والآسيوية.

وارتفعت نسبة البالغين الذين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بنسبة 11% خلال السنوات الثلاث الماضية.

مجازر غزة عمقت الغضب

وأدت الهجمات على غزة، وقصف المستشفيات، واستهداف المدنيين، إلى تعزيز المشاعر المعادية لإسرائيل في الرأي العام العالمي.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، منذ بدء الهجمات، فقد أكثر من 66 ألف شخص حياتهم، وأصيب أكثر من 168 ألف شخص.

اقتحام أسطول الصمود زاد من ردود الفعل

كما زاد الاقتحام الذي قامت به البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة من ردود الفعل.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد استولت على قوارب المساعدات التي كانت محاطة بحوالي 20 سفينة حربية، وتم اعتقال مئات النشطاء.