بوتين يهاتف نتنياهو حول إيجاد "حلول" للبرنامج النووي الإيراني" وحرب غزة

الإثنين 06 أكتوبر 2025 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يهاتف نتنياهو حول إيجاد "حلول" للبرنامج النووي الإيراني" وحرب غزة



موسكو/ وكالات/

أعلن الكرملين مساء يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين ونتنياهو ناقشا تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو. تم خلالها مناقشة مستفيضة للتطورات الجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سياق خطة الرئيس الأمريكي للتطبيع في قطاع غزة".

وناقش الجانبان سبل إيجاد "حلول" للبرنامج النووي الإيراني وتحقيق الاستقرار في سوريا.

أعربت روسيا وإسرائيل عن اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية بشأن الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

كما ناقش بوتين ونتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية الوضع في قطاع غزة، وأكد الرئيس الروسي موقف بلاده من التسوية.

كما هنأ بوتين نتنياهو وشعب إسرائيل بعيد العرش اليهودي (سوكوت)، وبدوره أعرب نتنياهو عن أطيب تمنياته لبوتين بمناسبة عيد ميلاده.

