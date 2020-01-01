الاستخبارات التركية تنشر تفاصيل جديدة حول جواسيس "الموساد" الذين تم القبض عليهم

اسطنبول / وكالات/

كشفت الأجهزة الاستخباراتية التركية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في تركيا، حيث تم اعتقال شخصين بعد تحقيق مشترك بين جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT) ونيابة الجمهورية ومديرية الأمن في إسطنبول.

وبحسب التحقيقات، فإن سيركان تشيتك المعروف باسم محمد فاتح كيليش، غيّر اسمه نتيجة ديونه، وأسّس شركة باسم "تحقيقات باندورا" عام 2020، واستغلها للتواصل مع عميل الموساد الذي يحمل الاسم الرمزي "فيصل رشيد" والموجود في مركز العمليات الإلكترونية الإسرائيلي، وشارك في أنشطة تجسسية.

وأظهرت التحقيقات أن تشيتك تلقى تعليمات من الموساد لمراقبة ناشط فلسطيني معارض للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، مقابل مبلغ 4000 دولار بالعملة المشفرة، وقام بعمليات استطلاع في منطقة باشاك شهير بإسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس، وتم توثيق تحركاته بواسطة كاميرات الأمن.

كما كشفت التحقيقات عن تورط المحامية توغرولهان ديب، التي قامت بجمع معلومات شخصية من سجلات عامة وبيعها للموساد، بالتعاون مع موسى كوش، الذي سبق الحكم عليه بالسجن 19 عاما بتهمة تسريب معلومات لإسرائيل.

وتم إحالة كل من سيركان تشيتك والمحامية ديب إلى المحكمة بتهمة "الحصول على معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي أو العسكري"، وفق ما أكدت النيابة العامة.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود جهاز المخابرات التركي لكشف وتحجيم نشاطات التجسس الأجنبية على الأراضي التركية، وملاحقة جميع من يتعاون مع جهات استخباراتية معادية.