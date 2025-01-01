الاتحاد الأوروبي يسعى للمشاركة في السلطة الانتقالية بغزة

وكالات / سما/

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الإثنين، إن الاتحاد يسعى لأن يكون له دور في "السلطة الانتقالية" المقترحة لقطاع غزة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت كالاس في تصريحات للصحفيين، أن "أوروبا تشعر بأن لها دوراً كبيراً في هذه المرحلة، وينبغي أن تكون جزءاً من هذه العملية"، في إشارة إلى ما وصفه ترامب بـ"مجلس السلام" الذي يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع بعد الحرب.

يأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل استمرار المساعي الدولية لوضع ترتيبات سياسية لما بعد الحرب في غزة، بالتوازي مع الجهود الأمريكية لإقناع أطراف إقليمية ودولية بالمشاركة في إدارة القطاع.