بحبح: رد “حماس” على المقترح الأمريكي كان “عبقريًا” وأسقط فكرة “ريفييرا الشَّرق الأوسط”

الإثنين 06 أكتوبر 2025 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس لجنة العرب الأمريكيين، بشارة بحبح، إن رد حركة المقاومة الإسلامية حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة يُعد “ردًا عبقريًا”، أسقط مخطط تحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

 

 وأضاف بحبح، في تصريحات صحفية، أن حماس قدّمت موقفًا سياسيًا متوازنًا ومسؤولًا، يعكس حرصها على حماية شعبها ووقف الإبادة، دون أن تُفرّط في حقوق الفلسطينيين، ودون التنازل عن مبادئها وثوابتها الوطنية.
 وأشار إلى أن الفكرة الأمريكية القديمة بتحويل غزة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط” قد انتهت تمامًا، وأن الواقع الجديد فرض معادلات ميدانية وسياسية مختلفة بعد صمود المقاومة.
 وأوضح بحبح أن ترامب يدرك جيدًا أن إنهاء حرب غزة هو مفتاحه نحو جائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن ذلك يشكّل دافعًا رئيسيًا وراء مساعيه الأخيرة لطرح خطة تسوية سريعة.

