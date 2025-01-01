رئيس وزراء فرنسا الجديد يستقيل بعد ساعات من تشكيل حكومته

باريس/ سما/

أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد "سيباستيان لوكورنو" قدم استقالته، وقد قبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد استقال لوكورنو بعد ساعات من إعلان تشكيلته الحكومية

وبعد انتظار دام نحو 25 يومًا منذ وصوله إلى ماتينيون، أصبحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل هي الأقصر في تاريخ فرنسا.

ونقلت محطة “بي.إف.إم” التلفزيونية اليوم الاثنين عن مصادر حكومية لم تسمها أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو استقال من منصبه.

وبعد إعلان الأمين العام للإليزيه مساء الأحد عن ستة عشر وزيرًا ووزيرين مفوضين، في انتظار الإعلان عن الدفعة الثانية بعد خطاب السياسة العامة المقرر غدا الثلاثاء، وجد ليكورنو نفسه أمام انتقادات شديدة من كل الأطراف، وحرب من الداخل بسبب تمرد الجمهوريين.