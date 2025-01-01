الرئيس المصري: السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

القاهرة/ سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه في احتفالات 6 أكتوبر بذكرى حرب يوم الغفران في مصر: "لقد خاضت إسرائيل ومصر حروبًا ضارية دفع فيها الطرفان ثمنها دماءً ودمارًا. الوضع الإقليمي لا يحتمل مزيدًا من التهاون".

وأضاف: "لكي يدوم السلام، يجب أن يُبنى على أسس العدل والإنصاف، لا الإكراه. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا للشرعية الدولية، وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها".

ووجه الرئيس السيسي التحية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الإبادة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة تعني السير في الطريق الصحيح نحو السلام.